Trachtenmode: Für das Modehaus Dollinger kommt nach 67 Jahren das Ende. (Quelle: Daniel Schvarcz/imago-images-bilder)

Die in Süddeutschland bekannte Kette für Trachtenmode steht in Deutschland vor dem Aus. Ende Oktober schließen die letzten fünf Filialen in Bayern.

Wieder muss ein Traditionsunternehmen infolge einer Insolvenz schließen. Das traditionsreiche Modehaus Dollinger gibt das endgültige Aus bekannt – zumindest für alle Filialen in Deutschland.

"Trotz intensiver Bemühungen konnte in den vergangenen Monaten kein tragfähiger Sanierungsplan entwickelt werden, der den langfristigen Fortbestand ermöglicht hätte", erklärte die Geschäftsführerin Kathrin Proft in einer Pressemitteilung. Nur der Betrieb für die Niederlassung in Salzburg der insolventen Modekette läuft weiter. Ein Schwesterunternehmen übernimmt die Weiterführung des Standorts in Österreich.

Bekannte Modekette schließt nach Insolvenz alle deutschen Filialen

In Deutschland hingegen kommt am 31. Oktober das Ende für alle Filialen der insolventen Trachtenkette. Derzeit betreibt der insolvente Spezialist für Trachtenmode noch fünf Filialen – alle in Bayern: Berchtesgaden, Bad Reichenhall, Reit im Winkl, Ruhpolding und Traunstein.

Als Grund für die Insolvenz nennt die Geschäftsführerin in ihrer Mitteilung die Folgen der Corona-Pandemie, weniger Kunden und steigende Neben- und Personalkosten. "Die Eigentümerfamilie bedauert die Entwicklung zutiefst", so Proft.

Auch die Renaissance der Trachtenmode, die in den vergangenen Jahren vor allem unter jungen Menschen an Popularität gewann, konnte das Unternehmen nicht retten.

Räumungsverkauf bei insolventer Trachtenkette Dollinger

Ende März rutschte das Modehaus in die Insolvenz. Die Insolvenz bahnte sich für das 1958 gegründete Unternehmen bereits über einen längeren Zeitraum an, da in den vergangenen Jahren etwa 120 Arbeitsplätze bei Dollinger abgebaut wurden. Von dem Aus Ende Oktober sind 31 Beschäftigte in Deutschland betroffen. Die bekannte Trachtenkette ist vor allem in Süddeutschland ein Begriff.