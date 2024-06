Hier kostet der Quadratmeter so viel wie ein Neuwagen: Für die teuersten Immobilien des Landes müssen Kaufinteressierte so viel verdienen wie ein Profifußballer.

Preisrekorde auf Sylt und in Berlin

Platz eins in der Liste ist aber zunächst durchaus erwartbar: Ihn belegt ein reetgedecktes Haus auf Sylt , das in Alleinlage steht und für 15,5 Millionen Euro zu haben ist. Der Nobelort Kampen ist nur einen Dünenspaziergang entfernt. Wer es hingegen etwas lebhafter mag, wird im Zentrum von Westerland fündig. Dort steht ein modernes Stadthaus in Strandnähe, das mit seinem Kaufpreis von 7,5 Millionen Euro geradezu erschwinglich daherkommt.

Das drittteuerste Wohnhaus ist in München-Bogenhausen zu finden und bietet für 13,2 Millionen Euro neben einem Wellnessbereich auch einen Weinkeller. Stuttgart hat es mit einer kernsanierten Villa mit Panoramablick über die Stadt für 7,8 Millionen Euro ebenfalls in die Top Ten geschafft. Die Großstädte Hamburg, Köln, Frankfurt am Main und Düsseldorf sind in der Liste nicht zu finden.