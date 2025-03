Der einstige Signa-Chef Benko sitzt seit Januar in Wien in Haft. Die Staatsanwaltschaft verdächtigt den 47-jährigen Österreicher, im Rahmen eines Insolvenzverfahrens Vermögenswerte gegenüber Gläubigern und Behörden verheimlicht zu haben. Die Anwälte des früheren Milliardärs schweigen zu den Vorwürfen.

Benko hatte schon als 17-Jähriger mit dem Ausbau von Dachgeschoss-Wohnungen sein erstes Geld verdient. 2006 gründete er die Signa-Holding und machte mit Immobilien-Geschäften ein Milliarden-Vermögen. Die Gelder wanderten aber über ein komplexes und verschachteltes Geflecht von Tochterfirmen und Stiftungen hin und her. So gehörte die weiße Lieblings-Villa in Igls einer Stiftung, über die Benkos Mutter Einfluss hatte. So kam auch Benko zum Wohnrecht in Igls.