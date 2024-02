Aktualisiert am 29.02.2024 - 14:12 Uhr

Die Inflation in Deutschland hat sich im Februar weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise lagen um 2,5 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats – nach 2,9 Prozent im Januar, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag anhand vorläufiger Daten mitteilte. Das ist die niedrigste Inflationsrate seit Juni 2021.

In den kommenden Monaten wird die Inflation weiter sinken

Für die sinkende Inflation sorgte vor allem billigere Energie. Sie kostete etwa in Bayern 3,5 Prozent weniger als im Februar 2023. Nahrungsmittel verteuerten sich zudem nicht mehr so stark, in Bayern kosteten sie nur noch 0,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.