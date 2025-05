Aktualisiert am 17.05.2025 - 13:15 Uhr

Die russische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2025 ein deutlich geringeres Wachstum verzeichnet als im Vorjahr. Nach ersten offiziellen Schätzungen des russischen Statistikamts Rosstat stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um lediglich 1,4 Prozent. Das entspricht einem Rückgang um fast zwei Drittel im Vergleich zum vierten Quartal 2024, als die russische Wirtschaft noch um 4,5 Prozent gewachsen war, wie die "The Moscow Times" berichtet.

Damit lag das Ergebnis auch deutlich unter den Erwartungen des Ministeriums für wirtschaftliche Entwicklung, das zuvor von einem Plus von 1,7 Prozent ausgegangen war, sowie unter den Prognosen der meisten von Bloomberg befragten Analysten, die im Schnitt 1,8 Prozent erwartet hatten.

Erste Quartals-Schrumpfung seit 2022

Ein besonders beunruhigendes Signal für die russische Wirtschaft ist die Schrumpfung im Quartalsvergleich: Zwischen Januar und März 2025 sank das BIP um 0,4 Prozent im Vergleich zum Vorquartal, wie die Raiffeisenbank meldet. Damit schrumpfte die Wirtschaft erstmals seit 2022 in einem Quartal. Diese Entwicklung sei ein klares Anzeichen für eine wirtschaftliche Verschlechterung, schrieben die Analysten der Bank.

Auch die Industrie zeigte im ersten Quartal 2025 eine deutlich schwächere Dynamik. Laut dem Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung sank das Wachstum in diesem Bereich auf 1,1 Prozent – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 5,7 Prozent des Vorjahres. Der Einzelhandel wuchs mit 3,2 Prozent nur noch halb so stark wie zuvor (5,5 Prozent), während der Großhandel sogar um 2,1 Prozent schrumpfte.

Warnungen vor einer möglichen Rezession

Frühindikatoren wie der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie deuten ebenfalls auf eine anhaltende Abkühlung hin. Dieser Wert liegt weiterhin unter der Marke von 50 Punkten, was einen Rückgang der Produktion signalisiert. Auch der Güterverkehr auf dem russischen Eisenbahnnetz, ein oft genutzter Indikator für die gesamtwirtschaftliche Aktivität, brach im April um 9,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr ein.

Laut Alexander Issakow, Russland-Ökonom bei Bloomberg Economics, könnte die Wirtschaft damit bereits im zweiten Quartal 2025 in eine technische Rezession rutschen – also in eine Phase mit zwei aufeinanderfolgenden Quartalen wirtschaftlichen Rückgangs.