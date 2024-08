Aktualisiert am 30.08.2024 - 09:22 Uhr

Manchmal liegt das Geld auf der Straße. Manchmal sieht es aber auch nur so aus. Etwa bei dieser Masche, mit der Kriminelle einen Betrug anleiern.

Vor einem Betrug mit falschen Papier-Geldbörsen für Bitcoins warnt das Bayerische Landeskriminalamt. Die Masche mit den sogenannten Paper-Wallets funktioniert so: Kriminelle legen auf der Straße Plastikbeutel aus, in denen ein Paper-Wallet-Ausdruck samt einem Zahlungsbeleg über 10.000 Euro stecken – beides gefälscht.

Geldbörsen für Kryptowährungen wie Bitcoins gibt es nicht nur digital in Smartphone-Apps oder auf Speichersticks. Kryptoguthaben kann man auch in Geldbörsen aus Papier verwahren, und zwar in Gestalt eines einfachen Ausdrucks.