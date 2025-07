In Deutschland gibt es weder eine Vorschrift, wie Kontoauszüge gelagert werden müssen, noch wird vorgegeben, wie lange man die Auszüge behalten muss. Trotz fehlender gesetzlicher Vorschriften kann es sinnvoll sein, die Kontoauszüge für eine Weile aufzuheben. Die folgende Übersicht erklärt, an welchen Punkten man sich hierbei orientieren kann.

Wie entsorge ich die Kontoauszüge richtig?

Aufgrund der sensiblen Daten, die sich auf den Kontoauszügen befinden, sollten diese nicht einfach in der Papiertonne entsorgt werden. Sämtliche Bankunterlagen können bei speziellen Terminen zur Dokumenten- und Aktenvernichtung am Wertstoffhof abgegeben werden, welche einige Kommunen anbieten. Hierbei werden die Unterlagen vor Ort geschreddert.

Welche Arten von Kontoauszügen gibt es?

Die Kontoauszüge gehören nicht der Bank und daher kann nur der Kontoinhaber entscheiden, was mit seinen Ausdrucken passiert. Unter Umständen kann es sinnvoll sein seine analogen Kontoauszüge an einem festen Ort zu sammeln, wie etwa in einem Aktenordner im Arbeitszimmer oder in einem Karton mit den Druckstücken der letzten Jahre.