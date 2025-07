Aktualisiert am 10.07.2025 - 10:45 Uhr

Ein paar einfache Fragen beantworten, während die Steuererklärung im Hintergrund mit den eingegebenen Daten gefüttert und erstellt wird: Was Verbraucherinnen und Verbraucher bislang an meist kostenpflichtigen Steuerprogrammen von Drittanbietern schätzten, leistet jetzt auch das Online-Finanzamt "Elster" – kostenfrei.

Denn der Service richtet sich speziell an in Deutschland lebende Ledige oder einzeln veranlagte Personen ohne Kinder, die ausschließlich Einkünfte aus nicht selbstständiger Arbeit beziehen und keine Angaben zu einem Riestervertrag machen wollen. So heißt es bei den Erklärungen auf der Webseite "Einfachelsterplus.de". Zudem können mithilfe des Angebots erst Steuererklärungen ab dem Jahr 2023 angegangen werden.