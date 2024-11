Immer mehr Haushalte in Deutschland heizen mit einer Wärmepumpe. Wie Hausbesitzer die teuren Geräte richtig versichern, erklärt Stiftung Warentest.

Rund 1,7 Millionen Haushalte in Deutschland nutzen inzwischen eine Wärmepumpe zum Heizen. Die Geräte befinden sich oft abseits des Hauses im Vorgarten und sind dadurch Umwelt- und Naturgefahren ausgesetzt. Bei Schäden durch Sturm oder Hochwasser greift in der Regel die Wohngebäudeversicherung. Für Schäden durch Vandalismus oder Bedienfehler ist jedoch ein zusätzlicher Schutz notwendig.

Bei vielen Wohngebäudeversicherern ist dieser zusätzliche Schutz als Baustein enthalten. Ist das nicht der Fall oder reicht der Schutz nicht aus, sollten Eigentümer ihr Gerät über eine separate Wärmepumpenversicherung absichern, rät "test.de" in der neuesten Ausgabe 12/2024. Hauseigentümer sollten diese Risiken von Wärmepumpen kennen.

Hohe Einbaukosten steigern Immobilienwert

Durch die wachsende Zahl von Wärmepumpen sei auch das Angebot an Policen gestiegen. Gab es vor einigen Jahren noch wenige am Markt, konnten in der aktuellen Studie von Stiftung Warentest 56 Tarife von 36 Anbietern im Test verglichen werden.