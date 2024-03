Der Autozulieferer will weltweit mehr als 7.000 Stellen streichen. Dem Sparkurs fallen auch zwei Standorte in Hessen zum Opfer. 1.200 Stellen fallen weg.

Der Autozulieferer Continental will in Hessen seine Standorte des Bereiches Automotive zusammenlegen und insgesamt 1.200 Stellen abbauen. Die Standorte Schwalbach und Wetzlar würden bis Ende 2025 geschlossen und die Arbeit schrittweise nach Frankfurt und Babenhausen verlagert, kündigte das Unternehmen am Dienstag an. Ein Teil der Belegschaft solle dann umziehen. Die übrigen Stellen sollen "sozialverträglich" abgebaut werden.