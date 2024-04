Aktualisiert am 16.04.2024 - 08:40 Uhr

Das Stromnetz der Stadt Oranienburg ist an seiner Kapazitätsgrenze angelangt. Neukunden gehen vorerst leer aus, Anmeldungen sind nicht möglich.

Die Stadt Oranienburg kann derzeit keine Neukunden mit Strom versorgen. Das teilten die Stadtwerke der 40.000-Einwohner-Stadt in Brandenburg in der vergangenen Woche mit. Zuvor sei die Bundesnetzagentur informiert worden. Der Versorger führt als Grund an, dass das "vorgelagerte Hochspannungsnetz keine ausreichende Leistung für die wachsende Stadt" bereitstellen könne. Neben dem wirtschaftlichen Wachstum der Stadt seien der gesteigerte Zuzug sowie der verstärkte Einbau von Wärmepumpen für den erhöhten Strombedarf verantwortlich.