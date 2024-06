In einem Insolvenzverfahren um das Ihme-Zentrum in Hannover hat Investor Lars Windhorst vor dem Amtsgericht Hannover ausgesagt. Daher sei der Haftbefehl gegen ihn aufgehoben worden, sagte am Freitag ein Sprecher des Gerichts. Windhorst habe eine umfassende Kooperation zugesagt. "Das Gericht ist der Auffassung, dass er dem bislang auch nachkommt", erklärte der Sprecher.