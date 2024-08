Auf über 1.000 Quadratmetern und im Onlineshop bietet grillstar.de Grill-Zubehör an. Doch nun meldet das Unternehmen Insolvenz an.

Der Online-Shop grillstar.de ist nach eigenen Angaben "einer der führenden Grillshops in Deutschland". Man biete "eine riesige Auswahl an Grill & BBQ Geräten, sowie ein umfangreiches Zubehörsortiment" an. In den eigenen Geschäftsräumen in Gütersloh finden Kundinnen und Kunden auf über 1.000 Quadratmetern Grillware.