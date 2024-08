Das Start-up-Unternehmen Numbat Energy, das sich auf die Entwicklung von Schnellladesäulen mit integriertem Batteriespeicher spezialisiert hat, steckt in finanziellen Schwierigkeiten. Wie das Branchenportal "Elektroauto-News" berichtet, ordnete das Amtsgericht Kempten (Bayern) am 9. August 2024 ein vorläufiges Insolvenzverfahren an.

Die Ladesäulen von Numbat Energy sind bei den Kunden äußerst beliebt, da sie aufgrund eines Pufferspeichers ein Schnellladen auch ohne entsprechende Netzkapazität vor Ort ermöglichen können. Während aus der Leitung nur 20 kW an Leistung entnommen werden, kann mit dem in der Batterie gespeicherten Strom die Ladeleistung erhöht werden, so das Portal weiter. Sobald kein Auto geladen wird, lädt sich dann der Akku in Ruhe wieder auf, heißt es.