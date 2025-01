Fräsarbeiten in einer Tischlerei (Symbolbild): Der Möbelproduzent Weissengruber will sich mit einem Sanierungsplan aus der Insolvenz retten. (Quelle: Eduard Goričev/imago-images-bilder)

Das 1965 in Ried in der Riedmark gegründete Unternehmen ist in der Bautischlerei und Möbelherstellung tätig. Neben Privatkunden beliefert es Hotels, Gaststätten und die Industrie, etwa mit Küchenfronten und Tischen. Mit aktuell 56 Beschäftigten ist es ein bedeutender Arbeitgeber in der Region.