Aktualisiert am 27.06.2025 - 16:29 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Der Mutterkonzern der Handelsketten Hammer und Schlau soll in Eigenverwaltung saniert werden. 3.900 Beschäftigte sind betroffen. Der Betrieb läuft vorerst normal weiter.

Die Unternehmensgruppe Brüder Schlau GmbH & Co KG aus Porta Westfalica ist in finanzielle Schieflage geraten. Bei der traditionsreichen Baumarktkette wurde ein Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung beim Amtsgericht Bielefeld gestellt, wie aus einer Mitteilung hervorgeht.