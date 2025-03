Die heimischen Medien feierten ihn wie einen Star. "Benko gelang es schon früh, Reiche und Prominente von seinen Geschäftsideen zu überzeugen", jubelte die "Kleine Zeitung" in Graz. Doch das auf Pump finanzierte Konstrukt des österreichischen Immobilienunternehmers René Benko kollabierte im vergangenen Jahr. Der gefeierte Tycoon sitzt seit Januar in Wien in Untersuchungshaft – Verdacht auf Insolvenzverschleppung. Benko schweigt zu den Vorwürfen der Justiz.

Nun kommt wirtschaftlich ein weiterer Rückschlag. Die Herkules Holding GmbH meldete in Innsbruck Insolvenz an, ebenso die Tochtergesellschaft Herkules Finance Holding GmbH. Geschätzte Verbindlichkeiten: rund eine Milliarde Euro.

Fatale Kettenreaktion

"Die Schuldnerin erwarb zahlreiche Minderheitsbeteiligungen an diversen (hauptsächlich ausländischen) Unternehmen/Gesellschaften des mittlerweile in weiten Teilen insolventen Signa-Konzerns", erläuterte Günther Moser von Creditreform der Zeitung "Kurier". So rutschte mit den anderen Unternehmen auch die Herkules Holding GmbH in die Insolvenz. Eine fatale Kettenreaktion.