Die Karl Klink GmbH aus Niefern-Öschelbronn hat Insolvenz angemeldet. Das Amtsgericht Pforzheim hat das Verfahren am vergangenen Mittwoch öffentlich gemacht, wie die "Pforzheimer Zeitung" berichtet.

Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Stuttgarter Rechtsanwalt Philipp Grub bestellt. Das traditionsreiche Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 180 Mitarbeiter. "Oberstes Ziel ist, den Standort mit möglichst vielen Mitarbeitern zu erhalten", so Grub zur Pforzheimer Zeitung.

Zu wenig Investitionen in den vergangenen Jahren?

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft machen aber auch die Unternehmensführung verantwortlich. Diese hätte in den vergangenen Jahren zu wenig investiert und die Entwicklung in der E-Mobilität nicht ernst genug genommen, so Jonathan Trapp von der IG Metall.