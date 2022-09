Saldo: Was bedeutet das auf dem Konto? Definition einfach erklärt

Wer wissen will, wie viel Geld er zur Verfügung hat, dem hilft ein Blick auf den sogenannten Saldo. Wir erklären, was sich hinter dem Begriff verbirgt.

Was bedeutet Saldo?

Der Begriff "Saldo" stammt aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie "fest" oder "festmachen". Er wird vor allem in der Buchführung benutzt. Der Saldo ist sowohl für Unternehmen als auch für Privatleute wichtig. Als Kontosaldo zeigt er zum Beispiel an, ob das Konto im Plus oder im Minus ist.