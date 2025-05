Ein Girokonto ist für die Teilnahme am bargeldlosen Zahlungsverkehr und die Abwicklung von Bankgeschäften alternativlos. Es dient als Lohn- und Gehaltskonto oder für Geldeingänge wie Rente oder Unterhalt. In Deutschland gibt es mehr Girokonten als Einwohner. Statistisch gesehen kommen auf eine Person 1,36 Girokonten.

Eine gesetzliche Beschränkung der Anzahl von Girokonten gibt es in Deutschland nicht. Jeder kann also so viele Konten haben, wie er möchte. Aber Vorsicht: Bei zu vielen Konten kann es Probleme mit der Schufa geben. Warum das so ist, erklären wir Ihnen hier.