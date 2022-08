Mietkosten überfordern viele Deutsche – jeder Achte betroffen

Aktualisiert am 26.08.2022 - 10:05 Uhr

Aktualisiert am 26.08.2022 - 10:05 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Rund jeder achte in einer Mietwohnung lebende Mensch in Deutschland ist mit seinen Wohnkosten überlastet. Das hat eine am Freitag vorgestellte Auswertung des Statistischen Bundesamtes ergeben.