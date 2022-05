Aktualisiert am 12.05.2022 - 15:29 Uhr

Die f├╝r ihren Corona-Impfstoff bekannte US-Firma Moderna hat ihren Finanzchef, Jorge Gomez, fast unmittelbar nach dessen Amtsantritt wieder entlassen. Grund sei eine interne Untersuchung wegen Finanzberichten seines vorherigen Arbeitgebers Dentsply Sirona, teilte Moderna am Mittwoch mit.

Gomez hatte den Job erst an diesem Montag angetreten. Nachdem Dentsply Sirona am Dienstag die Untersuchung ├Âffentlich machte, war Gomez seine Stelle am Mittwoch schon wieder los. Trotzdem zahlt Moderna Gomez 700.000 US-Dollar (gut 664.000 Euro) Abfindung, wie aus einer B├Ârsenmitteilung hervorgeht. Er verzichtet demnach aber auf seine Antrittspr├Ąmie und Bonusanspr├╝che.