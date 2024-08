Achtung: Sind Sie in den letzten zwei Jahren vor dieser Rente arbeitslos, werden diese 24 Monate nicht als Wartezeit anerkannt. Sie zählen also nicht als Versicherungsjahre. Lesen Sie hier, was Sie tun können, wenn Ihnen Beitragsjahre fehlen.

Eine Ausnahme liegt vor, wenn Sie das Arbeitslosengeld I aufgrund einer vollständigen Insolvenz Ihres Arbeitgebers erhalten haben. Dann können Sie es sich für die Rente für besonders langjährig Versicherte anrechnen lassen. Zeiten, in denen Sie Arbeitslosengeld II bezogen haben, werden nicht anerkannt.

Arbeitslosengeld statt Frührente

Es kann durchaus sinnvoll sein, sich bei Jobverlust zunächst für Arbeitslosengeld I zu entscheiden, statt Frührente zu beantragen. Und zwar immer dann, wenn das Arbeitslosengeld höher ausfällt als die zu erwartende Altersrente. Das mindert auch den Rentenabschlag.

Denn je später Sie in Frührente gehen, desto weniger Einbußen haben Sie. Außerdem zahlt die Arbeitsagentur während des Bezugs von Arbeitslosengeld für Sie Beiträge in die Rentenversicherung ein. Die spätere Altersrente steigt also.

Ob das Arbeitslosengeld bis zur Rente reicht, hängt unter anderem davon ab, wie alt Sie sind und wie lange Sie in der Arbeitslosenversicherung versichert waren. Und natürlich ist der Bezug von Arbeitslosengeld an die Bedingung geknüpft, dass Sie sich in einen neuen Job vermitteln lassen – sollte das gesundheitlich noch machbar sein. Auch Reha-Maßnahmen, die Ihre Arbeitsfähigkeit wieder herstellen sollen, müssen Sie annehmen.

Kein Zwang zur vorgezogenen Altersrente

Gut zu wissen: Die Agentur für Arbeit kann Sie nicht zwingen, statt Arbeitslosengeld I Frührente zu beziehen. Das gilt zunächst auch für Arbeitslosengeld II, also Bürgergeld. Da es sich dabei aber um eine Sozialleistung handelt, müssen Sie andere Leistungen, die Ihnen zustehen, vorrangig beantragen – also auch die Altersrente für langjährig Versicherte.