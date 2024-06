Sparen in ETFs: So geht's

ETF steht für Exchange Traded Fund und heißt auf Deutsch: börsengehandelter Indexfonds. Gemeint ist, dass der Fonds einen bestehenden Wertpapierindex, oft einen Aktienindex, einfach nachbildet. Ein Dax -ETF etwa bündelt die 40 Dax-Aktien in einem Fonds. Als Anleger kaufen Sie einen ETF-Anteil für vergleichsweise wenig Geld – oft kostet ein Anteil einen geringen dreistelligen Betrag und damit einen Bruchteil dessen, was Sie zahlen würden, wenn Sie alle Indexaktien einzeln kaufen.

Sparen mit ETFs: Vorteile und Nachteile

Um monatlich zu sparen, können Sie einen sogenannten Sparplan einrichten und etwa für 50 Euro pro Monat automatisch ETF-Anteile erwerben. Fast so einfach wie das Ansparen geht auch das Entsparen: Wenn Sie Gewinne mitnehmen oder sich selbst eine monatliche Rate auszahlen wollen, verkaufen Sie ETF-Anteile zu den Börsenöffnungszeiten ebenso einfach, wie Sie sie gekauft haben. Steuern auf die Gewinne fallen erst an, wenn Sie Ihren Freibetrag von 1.000 Euro pro Jahr (das Doppelte für Verheiratete) ausgeschöpft haben. Wer mit ETFs Vermögen fürs Alter aufbaut, ist anders als bei der bAV also maximal flexibel.

Kehrseite der Medaille: Eine formelle Beitragsgarantie wie bei der bAV gibt es nicht; Kursverluste sind zwischendurch und zum Ende der Ansparzeit möglich. Und: Die Sparraten werden weder steuerlich gefördert, noch schmälern sie die Sozialabgaben. Jeder Euro, der in den ETF fließt, geht also vom Netto ab.

Beiden "Problemen" können Sie allerdings entgegenwirken. Wenn Sie absehen können, ab wann Sie das angesparte Kapital brauchen, sollten Sie vorzeitig und in Häppchen verkaufen (entsparen). So vermeiden Sie, alles genau dann zu brauchen, wenn die Kurse in eine Delle rutschen. Und: Stellen Sie Ihr ETF-Portfolio breit auf, investieren Sie etwa in die größten Aktien der Welt und bleiben Sie lange dabei. So können Sie Schwankungen abfedern und Verluste minimieren.