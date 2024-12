Wie sollten sich Sparer jetzt verhalten?

Wer bereits damit geliebäugelt hatte, per Altersvorsorgedepot oder mit einem verbesserten Versicherungsprodukt für den Ruhestand vorzusorgen, ist verunsichert. Sollte man abwarten, was die neue Regierung plant? Oder sich lieber komplett selbst kümmern? Und was gilt für diejenigen, die bereits einen Riester-Vertrag haben?

Stattdessen sollte jedem klar sein: "Es ist wichtiger denn je, zusätzlich etwas fürs Alter zu tun. Die gesetzliche Rente reicht schon jetzt fast nie aus – dabei ist das aktuelle Versorgungsniveau mit 48 Prozent noch relativ hoch", sagt Lach. Denn angesichts des demografischen Wandels gebe es viele Fragezeichen, ob dieses Niveau gehalten werden kann. "Ohne eine signifikante Erhöhung des Beitragssatzes oder des Steuerzuschusses wäre dies schlicht nicht finanzierbar." Was also tun?

Alten Riester-Vertrag nicht überstürzt kündigen

Und auch wer noch keine 25 Jahre in einen Riester-Vertrag eingezahlt hat, sollte unter Umständen dabei bleiben, statt den Vertrag beitragsfrei zu stellen oder gar zu kündigen. "Wenn bei Riester-Renten gerade für Menschen mit niedrigen Einkommen und mit Kindern der Eigenbeitrag überschaubar ist, vielleicht 50, 60 Euro im Monat, ergeben sich mit Grund- und Kinderzulage Renditen im zweistelligen Prozentbereich. Wo sonst gibt es das risikolos?", sagt Lach. "Dass der Großteil der Rendite nicht aus der Geldanlage, sondern aus den Zulagen und damit aus Steuergeldern kommt, ist für den Endverbraucher unerheblich. Wie immer gilt: Entscheidend ist, was hinten rauskommt." Lesen Sie hier, für wen sich die Riester-Rente noch lohnt.

Experte rät zum Drei-Stufen-Modell

Das sei auch mit 50plus noch möglich. "Es hängt immer vom Einzelfall ab, was konkret Menschen jenseits der 50 Jahre noch für die Altersvorsorge tun können und sollten. Wer seine Grundversorgung gut geregelt und alle Kredite abgezahlt hat, sollte durchaus auch in höherem Alter größere Teile seines Geldvermögens oder frei verfügbaren Einkommens in Aktien- oder Mischfonds investieren. Denn die Renditechancen sind einfach deutlich höher", sagt Lach. "Wer mit 55 Jahren beispielsweise eine kleine Erbschaft in einen Aktienfonds investiert, hat mindestens noch zehn Jahre Zeit, um Kursschwankungen auszusitzen. Außerdem: Selbst für den Fall, dass ausgerechnet zum Rentenbeginn die Kurse stark fallen, ist dies kein Beinbruch, wenn die Grundversorgung steht."