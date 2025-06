Potenzial von Zuzahlungen durch Verwandte

Ein weiterer vielversprechender Ansatz zur Steigerung des Erfolgs der Frühstart-Rente liegt in den Zuzahlungen von Verwandten. Laut DIVA-Umfrage zeigte sich, dass 70,3 Prozent der befragten Großeltern, Tanten und Onkel bereit wären, monatlich mindestens 10 Euro in das Altersvorsorgedepot ihrer Verwandten beizutragen. Die Bereitschaft zu Einmalzahlungen, etwa anlässlich von Geburtstagsgeschenken, liegt mit 70,0 Prozent ebenfalls auf einem hohen Niveau.

Heuser sieht hierin eine wertvolle Möglichkeit, das Modell zu stärken. Denn gerade in der Kindheit und Jugend wird oft aus Verlegenheit oder aus Freude an der Unterstützung Geld geschenkt – warum also nicht langfristig in die Altersvorsorge investieren? Spätestens hier komme Beratung ins Spiel. Denn es müsse einen Impulsgeber geben, der die Eltern und die Verwandten auf diese Möglichkeiten gezielt anspricht, so Heuser weiter.