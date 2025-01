Woher weiß ich, ob mein Arbeitgeber tarifgebunden ist? So finden Sie es heraus

Viele Arbeitnehmer wissen gar nicht, ob ihr Arbeitgeber tarifgebunden ist. Dabei ist es wichtig, darüber genau informiert zu sein. In vielen Branchen orientieren sich nämlich nicht nur die Löhne an den entsprechenden Tarifvereinbarungen, sondern so werden auch die Arbeitszeiten, Urlaubsansprüche, Zuschläge, Kündigungsfristen und weitere Arbeitsbedingungen geregelt. Wir erklären, wie Sie schnell herausfinden können, ob Ihr Arbeitgeber tarifgebunden ist.