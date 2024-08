Der Postbank einen Freistellungsauftrag zu erteilen, kann sich lohnen. Fallen Zinserträge an, werden die im Rahmen der Höhe des Freibetrages anfallenden Abgeltungssteuern nicht automatisch an das Finanzamt überwiesen. Sie möchten wissen, wie Sie Freistellungsaufträge erteilen, einsehen, ändern oder kündigen können? Wir klären in diesem Artikel die Fakten.