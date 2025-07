Bankvollmacht bei Onlinebanken: Was gilt bei N26, ING & Co.?

Ist es möglich, bei einer Onlinebank eine Vollmacht einzurichten? Was machbar ist und worauf man unbedingt achten sollte, zeigt dieser Artikel.

Bei einer Onlinebank eine Vollmacht erteilen – so geht’s

Eine Vollmacht kann erteilt werden, aber nicht immer ausschließlich digital. So muss die Vollmachtsurkunde bei der ING beispielsweise im Original vorliegen – Sie müssen sie also mit der Post schicken. Bei der N26 können Kunden das entsprechende Formular beim Kundenservice anfordern.

Weiterhin bietet die N26 sogenannte "Shared Spaces" (auf Deutsch: geteilte Bereiche) an. Wer einen solchen Space erstellt, gilt als Kontoinhaber und kann andere N26-Nutzer zur Teilnahme einladen. Diese können dann Geld in seinem Namen von und zum Shared Space transferieren – de facto ist das eine Kontovollmacht.

Bei der ING können Kunden eine Vollmacht für maximal zwei in Deutschland lebende Personen ausstellen. Beantragen können Sie die Vollmacht online; sie gilt für alle bestehenden und künftigen Konten und Depots. Der Bevollmächtigte bekommt jedoch keine eigenen Zugangsdaten zum Internetbanking oder Telebanking PIN.

Die Identität des Bevollmächtigten wird entweder durch ein Einmalpasswort per Brief bestätigt oder durch einen Anruf, bei dem das Passwort per SMS angefordert wird und über die Tastatur eingetippt werden muss.