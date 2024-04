Die Smartphone-Bank N26 verknüpft bei ihren Premiumkonten zwar auch Versicherungsleistungen für die Reisen, Mobilität und Handys, hat aber noch kein Depot integriert. Mittlerweile können Sie als Kunde auch ein Tagesgeldkonto bei N26 eröffnen, ein Festgeldkonto gibt es aber nicht. Auch eine Baufinanzierung bietet die Smartphone-Bank nicht an, aber Sie können zumindest kleinere Kredite bis 25.000 Euro über N26 aufnehmen.

Broker und Kosten

Alle der vorgestellten Direktbanken außer der N26 bieten ein integriertes Depot an. Die Kosten unterscheiden sich dabei allerdings: Eine Auswahl an Sparplänen ist bei allen Banken umsonst. Teurer wird es, wenn Sie nicht in Sparpläne investieren möchten.

So verlangt etwa Comdirect Ordergebühren von 3,90 Euro plus 0,25 Prozent vom Kurswert als Provision. Bei der ING betragen die Ordergebühren 4,90 Euro zuzüglich 0,25 Prozent Orderprovision. Hinzu kommen noch Handelsplatzgebühren. Auch bei Verkäufen nehmen die Banken Ordergebühren.

Günstige Alternativen bieten Neobroker wie Scalable, Trade Republic oder Smartbroker. Hier sind die Order entweder kostenlos oder die Gebühren liegen unter einem Euro. Allerdings gibt es zu den günstigen Konditionen bei den meisten Anbietern nur ein kleineres Angebot an ETFs und Aktien zum Handeln. Alles zu Neobrokern erfahren Sie hier.

Lohnt sich eine Direktbank für mich?

Das kommt auf Ihre Wünsche an. Wenn Sie auf der Suche nach einem kostengünstigen Konto sind und ohnehin Ihre Bankgeschäfte bevorzugt online abschließen, bietet sich eine Direktbank für Sie an. Bevorzugen aber Sie einen persönlichen Ansprechpartner in einer Filiale, werden Sie bei einer klassischen Bank glücklicher.