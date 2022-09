Arbeitszeiterfassung wird Pflicht: Muss ich jetzt auf der Arbeit wieder stempeln?

Und genau hier wird es für alle Arbeitnehmer in Deutschland spannend. Wichtig ist nämlich, was die Präsidentin des Gerichts, Inken Gallner, im Zuge der Verhandlungen höchstrichterlich festgehalten hat: In Deutschland besteht ihrer Ansicht nach die Pflicht, dass alle Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten erfassen.

Konkret sagte Gallner: "Wenn man das deutsche Arbeitsschutzgesetz mit der Maßgabe des Europäischen Gerichtshofs auslegt, dann besteht bereits eine Pflicht zur Arbeitszeiterfassung."

Experte für Arbeitsrecht: Der Anwalt Michael Fuhlrott aus Hamburg. (Quelle: FHM-LAW)

Laut Arbeitsrechtsanwalt Michael Fuhlrott von der Kanzlei Fuhlrott Hiéramente & von der Meden aus Hamburg berge der Satz Sprengkraft. "Das bedeutet: Der Gesetzgeber, die Ampelregierung, muss schleunigst nachbessern", sagte er t-online. "Das deutsche Arbeitsrecht muss nach diesem Urteil zwingend auf das europäische abgestimmt werden. Gelingt das der Bundesregierung nicht, werden die Gerichte nach dem aktuellen Urteil die künftigen Regeln immer wieder aufs Neue kippen."

Was verlangt das EU-Arbeitsrecht?

Das europäische Arbeitsrecht sieht vor, dass alle Arbeitnehmer ihre Arbeitszeiten minutiös erfassen – und sie nicht nur, wie es das deutsche Gesetz verlangt, Überstunden oder Sonntagsdienste aufschreiben müssen, für die sie später einen Ausgleichstag oder Geld bekommen. Diese Auslegung geht auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) aus dem Jahr 2019 zurück.

Im damaligen "Stechuhr-Urteil" (Az. C 55/18) verlangt der EuGH von den Arbeitgebern, ein System zu schaffen, in dem die täglich geleistete Arbeitszeit der Arbeitnehmer effektiv erfasst wird. Möglich ist das etwa über elektronische Zeiterfassung, die in vielen größeren Unternehmen schon länger das frühere "Stempeln" am Eingang ersetzt hat.

In den vergangenen Jahren hat sich die Bundespolitik immer wieder mit dem Thema beschäftigt, bislang ohne ein entsprechendes Gesetz auf den Weg zu bringen. Auch die derzeitige Bundesregierung arbeitet noch daran, die EuGH-Vorgaben zur Einführung einer objektiven, verlässlichen und zugänglichen Arbeitszeiterfassung umzusetzen – wobei der Druck angesichts des neuen Urteils jetzt wachsen dürfte.

Muss ich auf der Arbeit jetzt wieder stempeln?

Davon ist auszugehen – zumindest im übertragenen Sinne. Nach Ansicht vieler Experten rückt ein deutsches Gesetz, das die Einführung von Zeiterfassungssystemen verlangt, jedenfalls einen großen Schritt näher.

So sieht es auch Anwalt Fuhlrott. "Das Urteil der BAG-Richter ist eindeutig: Die Arbeitszeiterfassung in Deutschland ist bereits Pflicht", sagt er. "Da es sie in der Praxis aber noch nicht gibt, muss die Regierung mit einem entsprechenden Gesetz nacharbeiten. Verkürzt gesagt heißt das: Die Stechuhr für alle wird kommen."