Ikea könnte Rolltreppen ausschalten – um Strom zu sparen

Aktualisiert am 27.08.2022 - 12:30 Uhr

Aktualisiert am 27.08.2022 - 12:30 Uhr Lesedauer: 1 Min.

So stünden in einzelnen Märken des Elektronik-Händlers Saturn sowie Kaufhäusern von Galeria Kaufhof die fahrenden Treppen bereits still. Gegenüber der Zeitung erläuterte Galeria-Kaufhof-Firmenchef Miguel Müllenbach: "Im Bereich Beleuchtung und Rolltreppen sparen wir bereits Strom durch Ausschalten und Stilllegung, wo es möglich ist – ohne die Kunden zu beeinträchtigen."