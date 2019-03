EU-Austritt von Großbritannien

Theresa May beantragt Brexit-Aufschub bis Ende Juni

20.03.2019, 13:44 Uhr | AFP, dpa, pdi

Wie erwartet bittet die britische Regierung um einen Aufschub um drei Monate beim Brexit. Die EU ist allerdings sehr skeptisch. Sie fragt sich, was in London dann anders sein sollte.

Die britische Premierministerin Theresa May hat die EU um eine Verschiebung des Brexit bis Ende Juni gebeten. May sagte am Mittwoch im Parlament in London, sie habe EU-Ratspräsident Donald Tusk in einem Brief darüber informiert, dass das Vereinigte Königreich eine Verlängerung der Frist nach Artikel 50 des EU-Vertrages bis zum 30. Juni anstrebe. Bisher ist der Austritt Großbritanniens aus der EU für den 29. März vorgesehen.

Das britische Unterhaus hatte den mit der EU ausgehandelten Austrittsvertrag vergangene Woche zum zweiten Mal abgelehnt. May will die anderen Mitgliedstaaten nun beim EU-Gipfel ab Donnerstag von einer Brexit-Verschiebung überzeugen. Allerdings herrscht in der EU-Kommission breite Skepsis. Man sehe "ernsthafte" Risiken, hieß es aus Brüssel.

Die Dauer der Verlängerung war im britischen Kabinett hoch umstritten. Brexit-Hardliner lehnten eine längere Verschiebung ab. Britischen Medienberichten zufolge drohten bei der Kabinettssitzung sogar mehrere Minister mit einem Rücktritt. May entschied sich nun für einen kurzen Aufschub.

Entscheidung in letzter Minute

Eine Entscheidung über den britischen Antrag dürfte erst wohl kurz vor dem Austrittsdatum 29. März fallen. Wie EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker mitteilte, sei ein Beschluss in der Frage beim EU-Gipfel diese Woche unwahrscheinlich. Denn zunächst müsse die britische Premierministerin Theresa May eine Zustimmung ihres Parlaments zum fertigen EU-Austrittsabkommen "im Gepäck haben", sagte Juncker.

Die Zitterpartie um einen möglicherweise folgenschweren Bruch ohne Vertrag könnte also praktisch bis zur letzten Minute vor dem Austrittsdatum in nur gut einer Woche andauern. Allerdings liegt die Entscheidung über den Aufschub nicht bei ihm: Die 27 bleibenden EU-Länder müssen sie einstimmig fällen.

Die Staats- und Regierungschefs treffen sich am Donnerstagnachmittag zum EU-Gipfel in Brüssel. Eine Entscheidung über den Aufschub müssten die verbleibenden 27 EU-Ländereinstimmig treffen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte am Mittwoch klargestellt, dass sie einen Brexit ohne Vertrag unbedingt vermeiden will.

Bei einer Verschiebung des Austrittsdatums gibt es grundsätzlich zwei Varianten. Eine Verschiebung etwa um sechs bis acht Wochen gilt als relativ einfach zu stemmen. Das Problem: Kaum jemand in der EU geht jedoch davon aus, dass ein kurzes Hinauszögern die politische Blockade auf der Insel lösen würde. Die Zeit könnte aber genutzt werden, um die Vorbereitungen für einen "No Deal"-Ausstieg voranzutreiben.

Die ins Auge gefasste Verlängerung bis Ende Juni ist schon heikler, denn der Termin liegt nach der Europawahl Ende Mai. Zwar sagen einige Juristen, dass der entscheidende Tag das Zusammentreten des neuen Europäischen Parlaments am 2. Juli sei, aber andere Juristen sehen dies anders.





Sie meinen, die EU-Regierungen müssten bei einer solchen Verlängerung das Risiko einer Anfechtung der Europawahl eingehen. EU-Bürger in Großbritannien oder Briten im Rest der EU könnten auf Teilnahme klagen. Zudem würde der gesamte Europa-Wahlkampf durch das britische Problem belastet.

