Niederlage für Johnson

Unterhaus stimmt für Gesetz gegen harten Brexit

04.09.2019, 21:15 Uhr | dpa, job, t-online.de

Speaker of the House John Bercow: Das Unterhaus stimmt für das Gesetz zur Brexit-Verschiebung. (Quelle: UK Parliament/Jessica Taylor/Reuters)

Opposition und Tory-Rebellen haben sich durchgesetzt: Das Unterhaus hat das Gesetz gegen einen No-Deal-Brexit verabschiedet. Nun muss es noch durch das Oberhaus.

Das britische Unterhaus hat mehrheitlich für den Gesetzentwurf gestimmt, der einen harten Brexit verhindern soll. 327 Abgeordnete sprachen sich dafür aus, 299 dagegen. Damit haben sich die Opposition und die Rebellen der konservativen Regierungspartei gegen Premierminister Boris Johnson durchgesetzt. Kurz darauf stellte Johnson einen Antrag auf Neuwahlen.

Der Gesetzentwurf sieht eine Verschiebung des bisher für Ende Oktober geplanten EU-Austritts bis zum 31. Januar 2020 vor, falls es keine Einigung auf ein Abkommen mit Brüssel gibt. Ein solches Vorgehen lehnt Johnson kategorisch ab, weil er in einem No-Deal-Brexit ein Druckmittel gegenüber Brüssel sieht.



Johnson: "Ich bin traurig"

Damit das Gesetz in Kraft treten kann, muss es auch noch das Oberhaus passieren. Dort warten Fallstricke wie eine Flut von Anträgen und Dauerreden, das sogenannte Filibustern.

Premier Johnson wiederholte seine Kritik an dem Gesetz. "Ich bin traurig, dass die Abgeordneten das Gesetz angenommen haben", sagte Johnson nach der Abstimmung. Sie hätten damit ihre Pflichten verletzt. Das Gesetz zerstöre die Möglichkeit der Regierung, mit der EU über den Brexit zu verhandeln. Es gebe der EU die Kontrolle. "Heute hat das Parlament dafür gestimmt, jegliche ernsthafte Verhandlungen zu stoppen, zu zerstören."

"Das ist ein Gesetzentwurf, der dazu gemacht ist, das größte demokratische Abstimmungsergebnis in unserer Geschichte umzudrehen, das Referendum von 2016", sagte Johnson. Das Land müsse nun entscheiden, ob er oder der Oppositionsführer Jeremy Corbyn nach Brüssel gehen solle um zu verhandeln. Er stelle deshalb Antrag auf Neuwahlen am 15. Oktober.

Corbyn: "Da ist wirklich absolut gar nichts"

Oppositionsführer Jeremy Corbyn kritisierte Johnson einmal mehr scharf. "Dieser Premierminister behauptet, er habe eine Strategie, kann uns aber nicht sagen, wie sie aussieht", sagte er. Und der EU könne er es auch nicht sagen. "Da ist wirklich absolut gar nichts."





Johnson will Großbritannien am 31. Oktober aus der Staatengemeinschaft führen, "komme, was wolle". Er hofft, Brüssel damit zu Zugeständnissen bei dem bereits drei Mal im Unterhaus gescheiteren Brexit-Deal bringen zu können.