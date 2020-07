Dramatische Verhandlungen

Scheitert der EU-Corona-Gipfel? Insider: Chance bei 50 Prozent

19.07.2020, 17:27 Uhr | AFP, dpa, rtr, dru

Raufen sich die EU-27 zu einer Einigung zusammen? Oder scheitert dieser historische Gipfel? Am Sonntagnachmittag war der Ausgang völlig offen. Die nächsten Stunden werden entscheidend sein.

Der historische EU-Sondergipfel zur Antwort auf die Corona-Krise droht im Drama zu enden: Am Sonntag, dem dritten Gipfeltag, schwankten die Erwartungen zwischen Hoffnung und befürchtetem Scheitern. EU-Ratspräsident Charles Michel musste am Nachmittag den Beginn der Beratungen in großer Runde immer wieder verschieben, weil eine Reihe von "sparsamen" Ländern weiter die Vorschläge zum Hilfsplan gegen die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie ablehnte. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) schloss ein Scheitern nicht aus. Unterhändler schätzten die Chance auf 50 Prozent.

Der Sonntag sei "sicherlich der entscheidende" Gipfeltag, sagte Merkel zu dem Treffen, das ursprünglich schon am Samstag enden sollte. Es gebe "viel guten Willen", aber auch noch unterschiedliche Positionen. Es könne sein, "dass es heute zu keinem Ergebnis kommt".

"Ich denke, es ist immer noch möglich", sagte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Er werde in enger Absprache mit der Bundeskanzlerin dafür kämpfen. Aber: "Ich sage es ganz klar, das wird nicht auf Kosten der europäischen Ambition gehen."

"Sparsame" unnachgiebig

Die EU-Staats- und Regierungschefs verhandeln seit Freitag über den 750 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsfonds. Österreich, Dänemark, Schweden, die Niederlande und auch Finnland, das sich im Laufe des Samstag den Sparsamen angeschlossen hat, stemmen sich dagegen, dass der Großteil der Gelder als nicht rückzahlbare Zuschüsse an die am schwersten von der Pandemie getroffenen Länder vor allem im Süden Europas geht.

Ratspräsident Michel war den "Sparsamen" am Samstagvormittag bereits entgegengekommen: Den Anteil der Zuschüsse senkte er von 500 auf 450 Milliarden Euro und erhöhte den Kreditanteil im Gegenzug von 250 auf 300 Milliarden Euro, sodass die Gesamtsumme des Hilfsfonds gleich blieb. Doch dies reicht den "Sparsamen" nicht. Sie fordern dem Vernehmen nach, den Anteil auf unter 400 Milliarden Euro zu drücken. Für Merkel und Macron waren die 400 Milliarden aber die Schmerzgrenze.







Auch der Forderung des niederländischen Ministerpräsidenten Mark Rutte, der von Kollegen zunehmend als Blockierer kritisiert wurde, nach einem Kontrollmechanismus bei der Auszahlung der Mittel kam Michel nach. Ein Mitgliedstaat könnte demnach die Auszahlung an einzelne Empfängerländer vorerst stoppen. Ob dies de facto ein Veto eines Mitgliedstaats bedeuten könnte, blieb unklar.

Merkel und Macron verlassen Verhandlungen

In der Nacht zum Sonntag gab es nach Angaben von Diplomaten heftige Diskussionen. Merkel und Macron hätten "nach mehreren Kompromissversuchen" die nächtlichen Verhandlungen mit den "Sparsamen" gemeinsam verlassen, hieß es aus französischen Diplomatenkreisen. Übereinstimmende Quellen sprachen von "einem sehr harten Treffen". Rutte gab sich unbeeindruckt: Die beiden seien eben "mürrisch" davongelaufen.

Die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union ringen in Brüssel um ein Corona-Hilfspaket: Die Verhandlungen verlaufen zäh. (Quelle: AP/dpa)



Am Sonntag führte das Quartett Merkel, Macron, Michel und Kommissionschefin Ursula von der Leyen dann nonstop Sondierungsgespräche mit verschiedenen Gruppen – mal mit den Südländern wie Italien, Spanien und Portugal, mal den mit Osteuropäern wie Polen und Ungarn, mal mit den "Sparsamen".

Michel will einen neuen Verhandlungsvorschlag erst dann vorlegen, wenn es zumindest eine informelle Einigung mit den "Sparsamen" zum Volumen des Corona-Aufbauplans gebe, hieß es von Diplomaten. Die Fortsetzung der Gipfelberatungen in großer Runde wurde am Nachmittag immer wieder verschoben. Laut Diplomaten war man noch nicht nahe genug an einer Einigung. Erwartet wurden noch lange Gespräche am Sonntagabend.

Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte, dessen Land voraussichtlich am stärksten von den Corona-Hilfen profitieren würde, kritisierte den Widerstand der "Sparsamen". Sie stellten sich gegen "die überwältigende Mehrheit" der EU-Länder, schrieb er auf Twitter.

Ungarn und Polen blocken ebenfalls

Doch der Corona-Fonds ist nicht das einzige Problemthema bei dem Gipfel, der auch den nächsten EU-Haushaltsrahmen für die Zeit von 2021 bis 2027 beschließen soll. Hier gibt es Streit mit Ungarn und Polen, die sich gegen Pläne wenden, EU-Haushaltsgelder bei Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit künftig zu kürzen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban will bei diesem Gipfel darüber noch keine Entscheidung treffen.

Aus Sicht von Kanzlerin Merkel wäre ein Scheitern des Gipfels mit einem enormen Risiko verbunden. Ihr geht es nicht nur um Milliarden gegen Corona-Krise und Massenarbeitslosigkeit. Merkel sieht in den Verhandlungen auch ein Signal im internationalen Kräftemessen mit den USA, China und Russland: Schafft die EU die gemeinsame Kraftanstrengung? Oder scheitert alles an Einzelinteressen – selbst in der größten Krise, in der die Gemeinschaft wegen des Corona-Virus nach dem Ende der Zweiten Weltkrieges steht?

Ein Scheitern wäre ein denkbar schlechtes Zeichen gleich zu Beginn der bis Ende des Jahres dauernden deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Eine in Grüppchen zersplitterte EU versucht die Kanzlerin deshalb unbedingt zu vermeiden. Manche in Berlin fürchten schon ein Ende der EU, würde dies so weitergehen.