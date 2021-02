Kampf gegen Pandemie

Merkel will EU-Impfpass in den nächsten drei Monaten

25.02.2021, 20:42 Uhr | joh, AFP, dpa, rtr

Wie kann Europa das Impfen beschleunigen – und wird es einen Impfpass für Reisende geben? Darüber sprachen die EU-Staatschefs bei einem Sondergipfel. Nun äußerte sich die Kanzlerin.

Der EU-Sondergipfel zur Corona-Krise ist am Donnerstagabend zu Ende gegangen. Vorrangig war es bei dem Gipfel darum gegangen, wie die Corona-Impfungen beschleunigt und die gefürchteten Virusvarianten bekämpft werden können. Debattiert wurde zudem über die Einführung eines gemeinsamen EU-Impfpasses in Verbindung mit möglichen Vorteilen beim Reisen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel trat am Abend vor die Presse und gab ein Statement zu den Ergebnissen des Gipfels ab. Sie stellte dabei die Bevölkerung in der Europäischen Union auf eine lange Dauer womöglich erforderlicher Impfungen ein. Wegen der Mutationen könne es sein, dass "wir über längere Jahre immer in der Lage sein müssen zu impfen", sagt Merkel nach Abschluss des ersten Tages des virtuellen EU-Gipfels. In der EU seien derzeit besonders Tschechien, die Slowakei und Ungarn von der britischen Mutation betroffen. "Wir wissen nicht, ob der Anstieg gestoppt werden kann", räumte sie ein. Man müsse nun Erfahrungen mit der Ausbreitung der Virus-Mutation sammeln.

Merkel geht davon aus, dass der EU-Impfpass bis zum Sommer entwickelt werden kann. "Die politische Vorgabe ist, dass man das in den nächsten Monaten erreicht, ich habe ja von drei Monaten gesprochen", sagte die CDU-Politikerin.

Merkel: Man muss vorbereitet sein

Das Zertifikat soll die Möglichkeit schaffen, Geimpften gegebenenfalls Vorteile zu gewähren. "Alle haben heute darauf hingewiesen, dass das zurzeit bei der geringen Durchimpfung der Bevölkerung gar nicht das Thema ist. Aber man muss sich ja vorbereiten", betonte Merkel. Das heiße aber nicht, dass künftig nur reisen dürfe, wer einen Impfpass habe. "Darüber sind überhaupt noch keine politischen Entscheidungen getroffen." Dennoch werde es auch danach so sein, dass der Impfpass alleine nicht darüber bestimme, wer reisen könne. Merkel verwies auf Kinder, die sich derzeit noch gar nicht impfen lassen könnten.

Auf Reiseerleichterungen für Geimpfte dringen Länder wie Griechenland, Zypern, Bulgarien und Österreich. Griechenland und Zypern haben schon jetzt Vereinbarungen mit Israel über die künftige Einreise von Geimpften geschlossen. Manche EU-Staaten wie Polen und Rumänien gewähren Geimpften bereits Vorteile, etwa bei der Einreise.

Dabei ist die Absprache auf EU-Ebene noch lange nicht so weit. Bislang haben sich die 27 EU-Staaten nur darauf geeinigt, dass es einen gegenseitig anerkannten Impf-Nachweis geben soll. Angedacht sind eine Datenbank zur Registrierung der Impfungen und ein personalisierter QR-Code für Geimpfte. Deutschland, Frankreich und andere haben jedoch Bedenken, Vorteile an das Dokument zu knüpfen – unter anderem weil unklar ist, ob Geimpfte das Virus weitergeben können.

"Grenzkontrollen sind nicht auf der Tagesordnung"

Weiter erklärte sie, dass Grenzkontrollen zu Frankreich gegenwärtig ausgeschlossen seien. "Grenzkontrollen stehen zurzeit nicht auf der Tagesordnung", betonte sie. "Wir setzen alles daran, den freien Warenverkehr möglich zu machen und auch die Pendler arbeiten zu lassen." Das setze aber ein negatives Testergebnis voraus.

Von den Ländern forderte die Kanzlerin, erst Erfahrungen mit den Auswirkungen von Selbsttests und deren Qualität zu machen, bevor man deren Einsatz an Lockerungsschritte knüpft. Man müsse sehen, ob man einen Puffer erhalte, der Öffnungen auch oberhalb einer Inzidenz von 35 möglich mache, sagt sie. Es könne nicht sein, dass man erst öffne und dann schaue, ob die Tests die nötige Sicherheit gegen einen Anstieg der Infektionen brächten.