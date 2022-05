Fiskalische SpielrÀume in der Krise

Wir haben in den vergangenen Jahren gesehen, welche Rolle eine kluge Fiskalpolitik fĂŒr die Stabilisierung der Wirtschaft spielen kann. Diese staatliche HandlungsfĂ€higkeit in Krisenzeiten bleibt weiter wichtig. So vernĂŒnftig es sicher ist, nach der Krise den Einstieg in eine neue Phase der Konsolidierung zu finden. So richtig ist es zugleich, diese Entscheidung nicht vorab am Reißbrett oder anhand kurzfristiger politischer OpportunitĂ€ten zu treffen, sondern in AbhĂ€ngigkeit der weiteren Krisenentwicklung und der mit ihr verbundenen politischen Aufgaben.