EU sieht große Rechtsstaats-Mängel in Polen und Ungarn: Justiz und Korruption

Ungarns MinisterprĂ€sident Viktor Orban und der polnische Premierminister Mateusz Morawiecki. (Quelle: Beata Zawrzel/imago-images-bilder)

Die EU-Kommission stellt weiter erhebliche MĂ€ngel in der Demokratie von Polen und Ungarn mit. Aber auch in Deutschland gibt es Kritikpunkte.

Trotz jahrelangen Drucks auf Polen und Ungarn attestiert die EU-Kommission beiden LĂ€ndern weiter gravierende Defizite bei Demokratie und Grundrechten. Die Kommission prangert in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Rechtsstaatlichkeits-Bericht erneut eine mangelnde UnabhĂ€ngigkeit der Justiz in Polen an und rĂŒgt "hochrangige KorruptionsfĂ€lle" in Ungarn. Wegen ausbleibender Fortschritte steht aber auch die EU-Kommission selbst in der Kritik.

Die fĂŒr Werte zustĂ€ndige EU-VizekommissionsprĂ€sidentin Vera Jourova betonte, der dritte Jahresbericht zur Rechtsstaatlichkeit in den 27 Mitgliedstaaten stehe in einem "außerordentlichen geopolitischen Kontext". WĂ€hrend der russische PrĂ€sident Wladimir Putin in der Ukraine auch gegen Demokratie und Menschenrechte zu Felde ziehe, könne die EU "nur dann glaubwĂŒrdig sein, wenn in unserem eigenen Haus Ordnung herrscht".

Polen: Regierungspartei nimmt Einfluss auf die Politik

Vor allem in Polen und Ungarn sieht die Kommission die EU-Vorgaben nicht erfĂŒllt: In Polen bemĂ€ngelt die Kommission seit Jahren die Einflussnahme der nationalkonservativen Regierungspartei PiS auf die Justiz. ZugestĂ€ndnisse machte Warschau erst, nachdem der EuropĂ€ische Gerichtshof (EuGH) im November eine tĂ€gliche Millionenstrafe verhĂ€ngt hatte, die sich nach BrĂŒsseler Angaben inzwischen auf 300 Millionen Euro summiert.

Am Freitag tritt in Polen ein Gesetz zur Abschaffung der umstrittenen Disziplinarkammer in Kraft, die missliebige Richter entlassen oder betrafen kann. Dies reicht der EU-Kommission zufolge jedoch nicht aus, um die Gewaltenteilung zu garantieren.