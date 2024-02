In den USA drohen ihm 175 Jahre Haft: Am Dienstag beginnt in London die Gerichtsverhandlung um Julian Assange. Es geht darum, ob Großbritannien ihn an die Vereinigten Staaten ausliefert.

Sascha Zastiral berichtet aus London.

In den vergangenen Jahren ist es vergleichsweise ruhig geworden um Julian Assange. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks sitzt seit seiner Festnahme in der ecuadorianischen Botschaft 2019 im Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh im Osten Londons. 2022 genehmigte die damalige britische Innenministerin Priti Patel Assanges Auslieferung an die USA.

Sein Anwaltsteam versucht seitdem, diese mit allen Mitteln zu verhindern. Schließlich wartet auf Assange in den USA eine Anklage wegen Spionage. Ihm drohen dort 175 Jahre Haft.

Nur der Europäische Gerichtshof könnte die Abschiebung stoppen

Doch mit der Ruhe ist es nun vorbei. Diese Woche geht es für den 52-jährigen Australier um alles: Am Dienstag und am Mittwoch werden sich die Richter des High Court in London vor einem vollgepackten Gerichtssaal mit der Frage befassen, ob Assanges Anwaltsteam noch einmal gegen seine Auslieferung vor britischen Gerichten in Berufung gehen kann.

Aus gesundheitlichen Gründen: Assange erscheint nicht vor Gericht

Scheitert der Antrag, könnte der Wikileaks-Gründer schon kurz darauf in einem Flugzeug in die USA sitzen. Hält die britische Regierung an der geplanten Abschiebung fest, könnte diese nur noch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg stoppen.

Brisantes Video veröffentlicht

Assange hat seine Enthüllungsplattform 2006 gegründet. Bis zu diesem Zeitpunkt war sein Name außerhalb von Australiens Hacker-Szene praktisch unbekannt. Das änderte sich schnell: 2007 veröffentlichte Wikileaks ein 238 Seite langes Handbuch der US-Armee für Soldaten, die auf dem US-Stützpunkt in Guantánamo Bay auf Kuba Al-Qaida-Verdächtige bewachten. Das Dokument war mit dem Hinweis versehen: "Nur für den Dienstgebrauch". Es gewährte Einblicke in die täglichen Abläufe in der umstrittenen Anlage, in der die Vereinigten Staaten seit 2002 mutmaßliche Terroristen festhalten.

Im April 2010 rief Wikileaks dann weltweiten Wirbel hervor: Die Seite veröffentlichte ein 39 Minuten langes Video, das von einem US-Kampfhubschrauber aus aufgenommen war. Darin zu sehen ist ein amerikanischer Angriff auf unbewaffnete Männer auf einem Platz in Bagdad drei Jahre zuvor. Die Soldaten glaubten, dass es sich bei den Männern um bewaffnete Kämpfer handelte. Sie eröffneten das Feuer, töten mehrere von ihnen und machten sich über die Opfer lustig. Kurz darauf feuerten sie auf eine weitere Gruppe, die versuchte, die Verletzten und Getöteten zu bergen. Unter den 18 Getöteten waren zwei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters.

Assange wurde wie ein Popstar gefeiert

In den Monaten darauf folgten Hunderttausende geheime Dokumente aus dem Afghanistan- und dem Irakkrieg. Die brisanten Papiere dokumentierten unter anderem den Einsatz von Folter von Kriegsgefangenen durch irakische Sicherheitskräfte und legten dar, dass man in Washington intern von einer größeren Zahl an zivilen Opfern ausging, als man öffentlich zugab. Julian Assange wurde damals wie ein internationaler Popstar gefeiert und berauschte sich sichtlich an seiner Popularität.

Im November 2010 legte Wikileaks nach. Die Enthüllungsplattform begann zunächst schrittweise, vertrauliche interne Berichte und Lagebeurteilungen zu veröffentlichen, die US-Botschaften und Konsulate weltweit an das US-Außenministerium geschickt hatten. Die Dokumente stammten aus den Jahren 1966 bis 2010. Nur einige westliche Leitmedien verfügten anfangs über alle der über 250.000 Depeschen und berichteten nach und nach über deren Inhalte.

