Vor dem Trauergottesdienst für den vor zwei Wochen in einem Straflager gestorbenen Kremlkritiker Alexej Nawalny in einer Moskauer Kirche haben sich dort am Freitag Hunderte Unterstützer des Oppositionellen versammelt. Die Polizei, die mit einem großen Aufgebot vor Ort war, sperrte den Platz vor der Kirche mit Metallzäunen ab, wie AFP-Journalisten berichteten. Polizisten mit Helmen und Tränengaskanistern patrouillierten in der Gegend, und auch in den nahe gelegenen U-Bahn-Stationen waren Sicherheitskräfte zu sehen.