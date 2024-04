Die Aufregung ist in Deutschland nach mehreren mutmaßlichen chinesischen Spionagefällen groß. Dabei ist die Entwicklung alles anderes als neu.

Erst Mitte des Monats flog Bundeskanzler Olaf Scholz zum Staatsbesuch nach China und versprach, die deutsch-chinesischen Handelsbeziehungen zu stärken. Nun fragt er sich vielleicht, ob es klug war, China so offen zu begegnen. Die Spionage-Vorwürfe gegen drei deutsche Staatsbürger, die Wissen zu militärisch nutzbaren Technologien nach China weitergegeben haben sollen, lasten schwer. Sie sollen sie laut Bundesverfassungsschutz nur die Spitze des Eisbergs sein. China sei für Deutschland, was Spionage anginge, bedrohlicher als Russland.

In den USA stimmte der Kongress dafür, das chinesische Unternehmen Bytedance zu zwingen, TikTok zu verkaufen – aus Gründen der nationalen Sicherheit. In Deutschland hingegen ist der Bundeskanzler gerade mit einem TikTok-Kanal an den Start gegangen. Die Bundeswehr bietet ihre abgesicherte interne Messenger-App auch im Huawei-Store an, in den USA steht Huawei auf einer schwarzen Liste. Die Frage stellt sich, wieso Deutschland Peking trotz mehrerer Fälle von kritischem Wissenstransfer immer noch traut.

Sturm versus Klimawandel

"Russland ist der Sturm – China ist der Klimawandel", beschrieb Tomas Haldenwang, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV), Deutschlands Verhältnis zu China bei einer Rede im Bundestag im Herbst 2022. Knapp zwei Jahre später hat Deutschland eine China-Strategie verabschiedet, die das Reich der Mitte als Partner, Wettbewerber und systemischen Rivalen bezeichnet. "De-risking" ist das neue Schlagwort, das deutsche Unternehmen überzeugen soll, sich wirtschaftlich von China zu entflechten – nachdem Angela Merkel jahrzehntelang auf eine überwiegend chinafreundliche Politik setzte.

Dass die deutsche Wirtschaft dies noch nicht verinnerlicht hat, zeigen nackte Zahlen: Die Direktinvestitionen der deutschen Wirtschaft in China und Hongkong erreichten 2023 laut einer Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft mit 11,9 Milliarden Euro einen Höchststand. Von einer Diversifizierung sei nichts zu sehen, erklärte das Institut. Vor rund zwei Wochen reiste Bundeskanzler Scholz, wie schon im Jahr zuvor, mit einer großen Wirtschaftsdelegation nach China. Volkswagen, BASF und andere Dax-Unternehmen wollen mehr denn je in China investieren. Und das, obwohl Politik und Verfassungsschutz immer wieder warnen, China könne unsere Sicherheit bedrohen.

Zur Weitergabe von Informationen verpflichtet

Die drei verhafteten mutmaßlichen deutschen Spione sind laut Haldenwang kein Einzelfall. Es handele sich um den "Teil eines umfassenden Geschäfts", bei dem häufig Scheinfirmen und Vermittler zum Einsatz kommen. "In Deutschland stehen die Ziele Politik und Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Technik sowie Militär im Fokus der chinesischen Dienste", sagte Haldenwang. Im Verfassungsschutzbrief 2022, der gemeinsam mit Bundesinnenministerin Nancy Faeser vorgestellt wurde, hieß es, China sei die "größte Bedrohung in Bezug auf Wirtschafts- und Wissenschaftsspionage sowie ausländische Direktinvestitionen in Deutschland".

Jeder Chinese, auch jene in Deutschland, ist seit 2017 laut dem nationalen Geheimdienstgesetz Chinas dazu verpflichtet, Informationen an China weiterzugeben. Schon öfter wurde in der Vergangenheit bekannt, wie China in Deutschland versucht, sensibles Wissen abzugreifen – durch Spionage oder andere Methoden. Wieso hat die Politik nicht daraus gelernt? Eine Auswahl an Beispielen:

Spionage im Europaparlament

Am Dienstag wurde ein Mitarbeiter des AfD-Europapolitikers Max Krah in Dresden wegen des Verdachts der Spionage für China festgenommen. Er soll Informationen aus dem Europäischen Parlament weitergegeben haben, teilte der Generalbundesanwalt am Dienstag mit. Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bezeichnete den Fall, wenn er sich bestätigten sollte, als "Angriff von innen auf die europäische Demokratie". Auch andere Länder Europas sind Ziel chinesischer Spionage: Am Montag wurden ein Mitarbeiter des britischen Parlaments und ein britischer Wissenschaftler in London wegen Spionage für China angeklagt.

Einkauf deutscher Hochtechnologie