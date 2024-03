Geheimdienstbericht Russland plant offenbar schon für Krieg mit Nato Von dpa Aktualisiert am 09.03.2024 - 00:55 Uhr Lesedauer: 3 Min. Ein russisches Kriegsschiff (Archivbild): Litauen geht davon aus, dass sich Russland auf einen Konflikt mit der Nato vorbereitet. (Quelle: IMAGO/Valentin Yegorshin/imago) News folgen

Litauens Geheimdienst warnt vor Bestrebungen Russland. Demnach soll Putins Militär Planungen für eine Auseinandersetzung mit der Nato haben.

Russland bereitet sich nach Einschätzung der litauischen Geheimdienste auf eine Konfrontation mit der Nato vor, während es seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine weiterführt.

Der Kreml baue seine Fähigkeiten schrittweise in Richtung Westen aus, heißt es in dem in Vilnius vorgestellten Jahresbericht des Militärgeheimdiensts und des Departements für Staatssicherheit des baltischen EU- und Nato-Landes. Dafür habe es auch eine umfassende Militärreform gegeben.

"Russland stellt enorme Mittel für den Krieg in der Ukraine bereit und zeigt keine Absichten, die Situation zu deeskalieren, auch wenn es seine operativen Ziele nicht erreicht. Gleichzeitig bereitet sich Russland auf eine langfristige Konfrontation mit der Nato vor, auch im Ostseeraum", heißt es in dem Bericht. Einige der Militärreformen haben demnach bereits begonnen, etwa in der Region Kaliningrad und im westlichen Teil Russlands.

Schiffe verlegt, Bomber in der Luft

Nach Erkenntnissen des Geheimdienstes hat Russland Streitkräfte und Mittel aus seinen westlichen Grenzgebieten in die Ukraine verlegt, und muss sich daher zunehmend auf Luft- und Seekapazitäten zu Sicherheits- und Abschreckungszwecken an der Ostflanke der Nato verlassen muss. Deshalb habe Putins Militär 2023 erstmals Raketenträgerschiffe des Typs Kalibr im Ladogasee bei St. Petersburg in den Kampfeinsatz geschickt, wahrscheinlich als Reaktion auf den Nato-Beitritt Finnlands.

Auch die Zahl der Flüge schwerer Bomber vom Typ Tu-22M3 über der Ostsee seien von keinem im Jahr 2022 auf fünf im Jahr 2023 erhöht. Anfang März mussten deutschen Piloten in ihren Eurofightern von Riga aus aufsteigen, um zwei ohne Flugplan fliegende russische Militärflugzeuge im internationalen Luftraum über der Ostsee zu identifizieren. Die Bundeswehr hat im März die Luftraumüberwachung im Baltikum übernommen.

"Kalter Krieg 2.0"

"Konfrontation bedeutet nicht, dass Krieg nicht unvermeidbar ist. Wir sollten eine langfristige Konfrontation als einen Kalten Krieg 2.0 betrachten", sagte Oberst Elegijus Paulavicius vom Militärgeheimdienst der Agentur BNS zufolge. Dabei könnten etwa große Truppen in der Nähe der Grenze auftauchen, sich dort bewegen und großangelegte Übungen abhalten.

Wie schnell und weitgehend die russische Militärreform umgesetzt werden kann, hängt nach Einschätzung der Geheimdienste vom Verlauf und Ausgang des Kriegs in der Ukraine ab, den Russland mit den vorhandenen Ressourcen noch zwei Jahre lang in ähnlicher Intensität fortsetzen könne. Der Kreml habe die Wirtschaft an die Bedürfnisse des Kriegs angepasst, der mehr kostet als erwartet. Doch halte sie aufgrund hoher Ölpreise, staatlicher Investitionen in die Militärindustrie und der Umgehung von Sanktionen besser durch als gedacht, hieß es in dem Bericht.

Russische Militärs diskutieren nach einem Bericht des amerikanischen Institut für Kriegsstudien (ISW) offen darüber, wie Russland in naher Zukunft gegen die Nato in den Krieg ziehen könnte. Der Leiter der Militärakademie des russischen Generalstabs, Oberst Wladimir Zarudnizki, behauptete kürzlich in einem Artikel in der Zeitschrift "Military Thought" des russischen Verteidigungsministeriums, dass der Krieg in der Ukraine zu einem groß angelegten Krieg in Europa eskalieren könnte und dass das Ende der Feindseligkeiten in der Ukraine nicht zum Ende der Konfrontation zwischen dem Westen und Russland führen wird.