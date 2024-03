Wladimir Putin setzt offenbar weiter auf eine Gruppe starker Männer, um seine Macht auch in seiner fünften Amtszeit abzusichern. Bei einem Treffen mit Vertretern des Geheimdienstes FSB nach seinem Wahlsieg vergangene Woche dankte er den Anwesenden für ihre Unterstützung beim "Kampf gegen Terroristen". Nach Einschätzung des amerikanischen Instituts für Kriegsstudien (ISW) hatte der Besuch aber vor allem einen symbolischen Wert.

Führende (und ehemalige) Mitglieder des FSB und seinen Vorgängern sind Teil der Gruppe der Silowiki, russisch für "Starke Männer". Zu ihnen gehören aktive und ehemalige Mitglieder der Geheimdienste und des Militärs – weitgehend Vertraute des Präsidenten, die ihn seit Jahren kennen. Viele sind auch wirtschaftlich bestens bestellt. "Die Silowiki sind zutreffend als zutiefst korrupt beschrieben worden - aber ihre Korruption hat besondere Merkmale. Patriotismus ist ihre Ideologie und die Selbstrechtfertigung für ihren immensen Reichtum", schrieb Anatol Lieven in der "Financial Times". Putin lässt sie walten, bisweilen gehen sie aber auch zu weit. Zu ihnen zählte einst auch Jewgeni Prigoschin, der ums Leben gekommene ehemalige Chef der Wagner-Gruppe, der zum Aufstand gegen Putin rief – allerdings ohne Erfolg.

Vom FSB wird dessen Chef Alexander Bortnikow dem Vertrautenkreis zugeordnet. Ramsai Kadyrow, der Diktator in Tschetschenien, gilt ebenfalls als Mitglied der Silowiki. Nikolai Patruschew, verschwiegener Sekretär des Sicherheitsrats, soll auch Teil dieser Gruppe sein, berichtete das ZDF ., wie auch Verteidigungsminister Sergei Schoigu. Als inoffizieller Anführer der Gruppe gilt Igor Setschin, Vorsitzender des Ölgiganten Rosneft und ehemaliger Stabschef Putins in St. Petersburg.

Nach einer Analyse des ISW will sich der Kreml-Diktator die Unterstützung dieser wichtigen Personen in Russland nicht nur sichern, sondern sie auch in die Pflicht nehmen.