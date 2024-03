Putins Hass darf kein Wegweiser sein

Der Terroranschlag in Moskau ist ein schreckliches Verbrechen. Die Opfer und ihre Angehörigen verdienen unser Mitgefühl, denn der Angriff hat nichts mit Wladimir Putins Krieg in der Ukraine zu tun.

Es sind Szenen, die bis ins Mark erschüttern. Als am Freitagabend eine bewaffnete Gruppe eine Veranstaltungshalle am Stadtrand von Moskau stürmt, erschießen sie wahllos Menschen. Mindestens 60 unschuldige Menschen sterben. Sie wollten arglos ein Konzert besuchen. Das ist ein blutrünstiges Verbrechen, an Menschenverachtung kaum zu überbieten.