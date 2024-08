Ein Öltanker brennt nach einem mutmaßlichen Huthi-Angriff. Die USA setzen weiter auf Verhandlungen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Nach Angriff: Drei Brände auf Öltanker

4.55 Uhr: Die britische Seehandelsbehörde (UKMTO) meldet drei Brände auf dem vollbeladenen griechischen Öltanker "Sounion". Das Schiff war mutmaßlich von Huthi-Rebellen aus dem Jemen am Mittwoch angegriffen und danach evakuiert worden. Die Huthis veröffentlichten ein Video in den sozialen Medien, das zeigen soll, wie sie den Tanker in Brand setzten. Das unbemannte Schiff liegt zwischen Jemen und Eritrea vor Anker, wie ein Insider aus dem Bereich maritime Sicherheit am Donnerstag gegenüber Reuters erklärte. Der beschädigte Tanker, der 150.000 Tonnen Rohöl geladen hat, stelle eine Gefahr für die Umwelt dar, erklärte die EU-Marinemission "Aspides". "Ein möglicher Ölteppich könnte katastrophale Folgen für die Meeresumwelt der Region haben", teilte die Hafen- und Freizonenbehörde von Dschibuti in einem Beitrag auf der Social-Media-Seite X mit.

USA: Konstruktive Gespräche geführt

4.32 Uhr: Während im Gazastreifen die Kämpfe zwischen Israels Armee und der islamistischen Hamas unvermindert andauern, setzen die Vermittler ihre Bemühungen um eine Waffenruhe fort. Am Donnerstag habe es "konstruktive" Gespräche in der ägyptischen Hauptstadt Kairo gegeben, die im Laufe dieses Wochenendes fortgesetzt würden, sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates der USA, John Kirby. Medienberichte, wonach die Verhandlungen kurz vor dem Scheitern stünden, wies er als falsch zurück. Der Prozess schreite voran. Auf Details der Gespräche wollte Kirby nicht eingehen.

Freitag, 23. August

Tote nach israelischen Angriffen im Libanon

18.21 Uhr: Bei erneuten israelischen Angriffen im Libanon sind nach Behördenangaben mehrere Menschen getötet worden. In Aita al-Dschabal im Süden wurden ein siebenjähriges Kind und ein weiterer Mensch getötet, wie das Gesundheitsministerium in Beirut berichtete. Das israelische Militär gab an, dort einen "bedeutenden Hisbollah-Terroristen" getötet zu haben.

Bei einem anderen Angriff auf den Ort Tayr Harfa unweit der israelischen Grenze im Süden des Libanons wurden drei Personen getötet. Laut libanesischen Sicherheitskreisen handelte es sich dabei um Kämpfer der Hisbollah. Die Schiitenmiliz erklärte drei ihrer Kämpfer für tot.

Das israelische Militär teilte mit, eine "Terrorzelle" in Tayr Harfa angegriffen und "eliminiert" zu haben. Diese habe Geschosse auf israelisches Territorium abgefeuert, wie es hieß. Die Armee habe darüber hinaus mit Artillerie auf die Gegend um Schebaa im Libanon gefeuert. Bei weiteren Angriffen in den libanesischen Orten Mais al-Dschabal und Aitaroun wurden nach Armeeangaben zwei weitere Hisbollah-Kämpfer getötet. Die Hisbollah erklärte, Militärstandorte der israelischen Armee im Grenzgebiet angegriffen zu haben.

Lufthansa fliegt einzelne Ziele in Nahost wieder an

13.30 Uhr: Der Lufthansa-Konzern nimmt einzelne Flüge in die Krisenregion Nahost wieder auf. Trotz der anhaltenden Kriegsgefahr zwischen Israel und dem Iran sollen ab dem kommenden Dienstag wieder die Flughäfen Amman in Jordanien und Erbil im Irak angeflogen werden, wie das Unternehmen mitteilte. Die geltende Sperre für Flüge nach Tel Aviv und Teheran wird vorerst bis zum 2. September verlängert. In die libanesische Hauptstadt Beirut will die Lufthansa-Gruppe zumindest bis einschließlich 30. September nicht mehr fliegen.

Hintergrund sind die Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die einen Krieg in der Region befürchten lassen. Betroffenen Reisenden bietet Lufthansa nach eigenen Angaben vielfältige Umbuchungs- und Stornierungsmöglichkeiten an. Die Regelungen gelten für sämtliche Fluggesellschaften des Konzerns. Zur Lufthansa-Gruppe gehören Swiss, Austrian, Brussels Airlines und Eurowings.

Harris steht für Israels Recht auf Selbstverteidigung und Ende des Kriegs

5.45 Uhr: Die US-Vizepräsidentin und demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris betont in ihrer Rede auf dem Demokratischen Parteitag in den USA, dass sie immer für Israels Recht auf Selbstverteidigung eintreten wird. US-Präsident Joe Biden und sie selbst arbeiteten Tag und Nacht daran, den Krieg im Gazastreifen zu beenden.