Netanjahu bittet für Tod von Hamas-Geiseln um Verzeihung. Joe Biden kritisiert Israels Ministerpräsidenten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Hamas: Geiseln werden bei "in Särgen" zurückkehren

0.13 Uhr: Die Hamas hat damit gedroht, dass die in den Gazastreifen verschleppten Geiseln "in Särgen" zurückkehren werden, wenn Israel weiterhin militärischen Druck ausübt. Die "Hartnäckigkeit" von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, "die Gefangenen durch militärischen Druck zu befreien, anstatt eine Vereinbarung zu treffen, bedeutet, dass sie in Särgen zu ihren Familien zurückkehren werden", erklärte der Sprecher des bewaffneten Arms der Hamas, der Essedin-al-Kassam-Brigaden, Abu Obeida, am Montag. Den Wächtern der Geiseln seien neue Anweisungen gegeben worden, für den Fall, dass sich israelische Soldaten ihrem Aufenthaltsort nähern, fügte er hinzu.

Knapp elf Monate nach dem Hamas-Großangriff auf Israel vom 7. Oktober befinden sich nach israelischen Angaben noch immer 97 Geiseln in der Gewalt der Hamas und anderer militanter Palästinensergruppen, 33 von ihnen sind demnach vermutlich tot.

Am Sonntag hatten israelische Behörden den Tod von sechs Geiseln verkündet, die am Samstag in einem Tunnel bei Rafah im Süden des Gazastreifens gefunden worden waren. Nach Angaben des israelischen Gesundheitsministeriums waren die vier Männer und zwei Frauen laut Obduktion "ungefähr 48 bis 72 Stunden" vor der gerichtsmedizinischen Untersuchung am Sonntag "von Hamas-Terroristen mit mehreren aus nächster Nähe abgefeuerten Schüssen ermordet worden.

Montag, 2. September 2024

Britische Regierung: Teilweise Aussetzung der Waffenexporte nach Israel

20.06 Uhr: Die britische Regierung kündigt eine teilweise Aussetzung der Waffenexporte nach Israel angekündigt. 30 von insgesamt 350 Exportgenehmigungen würden ausgesetzt, sagt Außenminister David Lammy am Montag im britischen Parlament. Das Verbot betreffe Waffen, "die im derzeitigen Konflikt im Gazastreifen" gegen die radikalislamische Hamas eingesetzt werden könnten.

Als Begründung für den Schritt nennt der britische Außenminister ein "eindeutiges Risiko", dass die Waffen bei "einer schweren Verletzung des humanitären Völkerrechts" eingesetzt werden könnten. Teile für Kampfjets vom Typ F-35 sind von der Maßnahme allerdings nicht betroffen.

Lammy betonte, dass es sich bei dem Verbot nicht um eine Feststellung von Unschuld oder Schuld handele, und dass die Situation weiterhin beobachtet werde. "Wir haben nicht darüber geurteilt und können auch nicht darüber urteilen, ob Israel gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen hat", sagt er. Großbritannien sei "kein internationales Gericht". Der israelische Verteidigungsminister Joav Gallant schreibt im Onlinedienst X, er sei "zutiefst enttäuscht" über die Maßnahme der britischen Regierung.

Netanjahu bittet nach Tod von Hamas-Geiseln um "Vergebung"

20.02 Uhr: Nach dem Fund von sechs getöteten Geiseln der radikalislamischen Hamas im Gazastreifen bittet der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu um "Vergebung". "Ich bitte Sie um Vergebung, sie nicht lebend zurückgebracht zu haben", sagt Netanjahu am Montag bei einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. "Wir waren nah dran, aber es ist uns nicht gelungen."

Der israelische Ministerpräsident droht zugleich mit Vergeltung. "Die Hamas wird einen hohen Preis dafür zahlen", sagt er.

Bei den Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der Hamas will Netanjahu offenbar nicht nachgeben. Israel müsse über das Gebiet an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten die Kontrolle behalten, sagt er. Dadurch werde sichergestellt, dass die verbliebenen Geiseln "nicht aus dem Gazastreifen herausgeschmuggelt werden".

Biden kritisiert Netanjahu

17.32 Uhr: US-Präsident Joe Biden hofft weiterhin auf einen Geisel-Deal und vermisst dabei einen größeren Einsatz des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu. Biden sagt vor Reportern in Washington, man sei einer finalen Vereinbarung zur Freilassung der restlichen Geiseln aus der Hand der Hamas "sehr nah". Auf die Frage, was ihn nach den vielen erfolglosen Anläufen für einen Deal zu dieser Einschätzung bringe, sagt er, die Hoffnung sterbe zuletzt. Zugleich kritisiert er die Rolle Netanjahus in den Verhandlungen. Auf die Frage, ob dieser genug tue, um einen Geisel-Deal zu erreichen, entgegnet Biden: "Nein."

Arbeitsgericht ordnet Ende des Generalstreiks in Israel an