So startet Bayern in die Champions League

Regierungsmitglieder liefern sich in Israel Wortgefechte. Im Westjordanland kommt es zu Gewalt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Palästinenserbehörden: Fast 40.700 Tote im Gazastreifen seit Kriegsbeginn

15.06 Uhr: Seit Beginn der israelischen Offensive im Gazastreifen sind nach Angaben der dortigen Behörden mindestens 40.691 Palästinenser getötet worden. Weitere 94.060 seien verletzt worden, teilen die der radikalislamischen Hamas unterstellten Gesundheitsbehörden in dem Küstenstreifen mit. Der israelische Einsatz dort wurde durch den Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ausgelöst, bei dem nach israelischen Angaben 1.200 Menschen getötet und mehr als 250 Geiseln in den Gazastreifen verschleppt wurden.

Israelische Armee tötet mutmaßlichen Attentäter

12.25 Uhr: Bei gewaltsamen Vorfällen im besetzten Westjordanland hat die israelische Armee nach eigenen Angaben mutmaßliche Attentäter getötet. Israels Militär geht demnach davon aus, das mindestens zwei Palästinenser in der Nacht Autobombenanschläge verüben wollten. Ein Fahrzeug sei an einer Tankstelle explodiert, ein weiterer Sprengsatz in einem Wagen sei in einer Siedlung detoniert.

Bei dem Vorfall an der Tankstelle habe ein Mann, der aus dem Fahrzeug ausgestiegen sei, das Feuer eröffnet. Herbeigeeilte israelische Soldaten hätten auf ihn geschossen und ihn getötet. Armeeangaben zufolge wurden zwei Soldaten sowie ein Kommandeur verletzt.

Irak: 15 IS-Terroristen getötet

8 Uhr: Soldaten aus den USA und dem Irak haben bei einem gemeinsamen Einsatz im Westirak 15 Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) getötet. Der Einsatz habe sich gegen IS-Anführer gerichtet und sei am Donnerstagmorgen ausgeführt worden, erklärt das US-Zentralkommando Centcom am Freitagabend (Ortszeit) im Onlinedienst X. 15 IS-Kämpfer seien getötet worden. Es gebe keine Hinweise auf zivile Opfer. Sieben US-Soldaten wurden bei dem Einsatz verletzt.

Die IS-Kämpfer seien mit zahlreichen Waffen, Granaten und Sprengstoffgürteln bewaffnet gewesen, teilte Centcom mit. Der Einsatz sei im Westirak ausgeführt worden, nähere Ortsangaben macht die US-Armee nicht.

Fünf US-Soldaten seien bei den Kämpfen verletzt worden, sagte ein US-Armeevertreter. Zwei weitere hätten sich bei Stürzen verletzt. Zwei der Verletzten seien zur medizinischen Behandlung in Sicherheit gebracht worden. Die USA haben im Irak im Rahmen einer Militärkoalition gegen den IS derzeit etwa 2.500 Soldaten stationiert, in Nachbarland Syrien 900 weitere. Bagdad und Washington verhandeln seit Monaten über den Abzug der Koalition – ein erklärtes Ziel des Irak. Der Abzug soll schrittweise erfolgen, ein Zeitplan wurde bisher aber nicht öffentlich gemacht.

Gazastreifen: Vier Tote bei Angriff auf Hilfskonvoi

3.10 Uhr: Bei einem israelischen Luftangriff auf einen Hilfskonvoi, der am Donnerstag Lebensmittel und Treibstoff zu einem Krankenhaus im Gazastreifen transportierte, sind vier Palästinenser getötet worden. Dies teilt die in den USA ansässige Hilfsorganisation Anera mit. Die vier Palästinenser befanden sich im Führungsfahrzeug des Konvois, der für ein Krankenhaus in Rafah bestimmt war, erklärt Anera in einer Stellungnahme am Freitag. Israel behauptet, es habe sich um "bewaffnete Angreifer" gehandelt, was die Organisation jedoch zurückweist.

Westjordanland: Israelische Armee töte zwei Menschen

2.19 Uhr: Israelische Streitkräfte haben zwei Menschen in getrennten Vorfällen im Westjordanland getötet. Nach Angaben der israelischen Armee sei ein Angreifer in eine israelische Siedlung der Gemeinde Karmei Tzur eingedrungen. Am Ort eintreffende Soldaten hätten den Angreifer getötet, der auf sie geschossen habe. Nach weiteren Angreifern werde gesucht. In einem weiteren Vorfall schoss ein Attentäter auf Soldaten, nachdem sein Auto explodiert sei. Eine Stellungnahme der Palästinenser liegt zunächst nicht vor.

Israel greift Hisbollah-Ziele im Libanon an