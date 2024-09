Zwei deutsche Kriegsschiffe werden in Kürze durch die Straße von Taiwan navigieren. Das berichtet das Nachrichtenmagazin Spiegel. Trotz Warnungen aus Peking sollen die Fregatte "Baden-Württemberg" und der Versorger "Frankfurt am Main" Mitte September die Meerenge passieren. Sie sollen sich bald auf den Weg von Südkorea nach Jakarta machen. Die Webseite "Cruisingearth.com", auf der aktuelle Schiffspositionen dargestellt werden, zeigten die Schiffe in der Nacht zum Sonntag noch im Hafen in Seoul.