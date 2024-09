Netanjahu glaubt, dass es noch möglich ist, weitere Geiseln zu retten. Der Iran meldet die Verhaftung angeblicher Spione. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Iran: Zwölf Festnahmen wegen Kollaboration mit Israel

20.00 Uhr: Im Iran sind nach Angaben der Revolutionsgarden zwölf Personen wegen des Vorwurfs der Kollaboration mit Israel festgenommen worden. Es handle sich um Mitglieder eines Netzwerks, das Anschläge gegen die Sicherheit des Iran geplant hätten, erklären die Revolutionsgarden. Die Personen seien in sechs verschiedenen iranischen Provinzen festgenommen worden. Wann dies geschehen sei, wird nicht erwähnt.

Israels Generalstabschef: Weitere Schritte gegen Hisbollah werden folgen

19.22 Uhr: Israel plant in den kommenden Tagen weitere Schritte gegen die libanesische Schiitenmiliz Hisbollah, das erklärt Generalstabschef Herzi Halevi. Die Tötung des Hisbollah-Kommandeurs Ibrahim Akil und weiterer ranghoher Kommandeure bei einem israelischen Luftangriff am Freitag nahe Beirut habe die Organisation "erschüttert", so Halevi bei einer Ansprache. Israels Botschaft an die Hisbollah sowie andere in der Region laute: "Wir können all jene erreichen, die Israels Bürger bedrohen."

Die Hisbollah habe "die schlimmste Woche in ihrer Geschichte" erlebt, erklärt der israelische Verteidigungsminister Joav Galant. Man werde weiterhin "alle Mittel einsetzen", um die Ziele Israels zu erreichen, so Gallant mit Blick auf die angestrebte Rückkehr der Einwohner im Norden des Landes.

Laut Halevi werde Israel es den Einwohnern in den grenznahen Gebieten ermöglichen, in ihre Wohnorte zurückzukehren. "Und wenn die Hisbollah dies nicht verstanden hat, dann wird sie einen weiteren Schlag und einen weiteren Schlag abbekommen – bis die Organisation es versteht." Israel verfüge über weitere Fähigkeiten, die es bislang nicht eingesetzt habe. Das Land sei weiter in höchster Einsatzbereitschaft im Angriff und in der Verteidigung, so Halevi weiter.

Netanjahu: Hälfte der Geiseln im Gazastreifen noch am Leben

17.58 Uhr: Etwa die Hälfte der rund 100 Geiseln, die seit vergangenem Jahr im Gazastreifen festgehalten werden, sind nach Informationen des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu noch am Leben. Netanjahu sagt dies Medienberichten zufolge bei einem Treffen des parlamentarischen Ausschusses für Außen- und Sicherheitspolitik in Jerusalem. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht, es handelte sich den Angaben zufolge um eine nichtöffentliche Sitzung.

Hisbollah wirft Israel versuchten Massenmord im Libanon vor

16.39 Uhr: Israel wollte nach Darstellung der Hisbollah durch die massenhafte Explosion von Kommunikationsgeräten im Libanon Tausende Menschen töten. Das Land habe durch die koordinierten Attacken "5.000 Menschen töten" wollen, sagt der stellvertretende Hisbollah-Chef Naim Kassem. Zudem habe es Zivilisten angegriffen, auch Kinder.

Hisbollah: Konflikt mit Israel in neuer Phase

15.58 Uhr: Der Konflikt mit Israel ist nach Ansicht der Hisbollah im Libanon in eine neue Phase getreten. Es handele sich nun um eine "offene Schlacht der Abrechnung", sagt der stellvertretende Hisbollah-Chef, Naim Kassem, bei der Beisetzung eines hochrangigen Kommandeurs, der am Freitag bei dem israelischen Angriff auf Beirut getötet worden war.

Wegen "Terror"-Gefahr: Israel schließt Al-Dschasira-Büro im Westjordanland