Israels Armee hatte am Morgen mitgeteilt, sie habe einen von Osten kommenden Flugkörper abgefangen, bevor dieser israelisches Gebiet erreichte. In der Nacht wurden nach Militärangaben mehrere Drohnen abgefangen, die sich Israel vom Irak aus näherten. Zuvor habe es Raketenalarm in der Arava-Region nördlich von Eilat gegeben, hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Auch auf den von Israel annektierten Golanhöhen heulten Warnsirenen. Verletzte gab es dem israelischen Militär zufolge nicht.

Hisbollah beschießt Militäreinrichtung in Haifa

7.11 Uhr: Die libanesische Hisbollah hat eigenen Angaben zufolge Raketen auf eine Militärindustrienanlage des israelischen Rüstungsunternehmens Rafael in der nordisraelischen Stadt Haifa abgefeuert. Dies sei Vergeltung für die explodierten Pager und Walkie-Talkies, schrieb die Hisbollah auf ihrem Telegram-Kanal. Ziel des Angriffs am Morgen sei der Industriekomplex gewesen, der auf technische Geräte und Ausrüstung spezialisiert sei, erklärt die Miliz.

Erneut schwere Gefechte zwischen Israel und Hisbollah

Erneut Raketenalarm in Israel – Kuhstall getroffen

4.30 Uhr: Zum dritten Mal in der Nacht zum Sonntag ist in Israel ein Raketenalarm ausgelöst worden. Am frühen Morgen waren erneut die Orte Haifa und Nazareth Ziele von Angriffen aus dem Libanon. Nach Berichten der "Times of Israel" ist für Sonntag der Unterricht in Schulen in Haifa, Nahariya und Acre abgesagt worden. Die "Jerusalem Post" berichtet, dass bei den Angriffen der Hisbollah ein Kuhstall getroffen wurde. Mehrere Tiere seien getötet worden.